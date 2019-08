US Open 2019 incepe cu un scandal urias

Ziare.

com

Organizatorii competitiei sunt acuzati de frauda fiscala de autoritatile orasului New York, anunta publicatia New York Times. Conform sursei citate, autoritatile din New York ii acuza pe organizatori ca au declarat venituri cu 31 de milioane de euro mai mici in ultimii 4 ani.Intelegerea dintre autoritati si Federatia de Tenis din SUA, cea care organizeaza US Open, prevede o chirie de 400 de mii de dolari anual, dar si un procent de 1% din veniturile ce depasesc 20 de milioane de dolari.In aceste conditii, autoritatile din New York sustin ca au fost pagubite cu 311 mii de dolari, dupa ce organizatorii ar fi declarat venituri mai mici.In incercarea de a face lumina, autoritatile au dorit sa faca un audit, insa organizatorii nu le-au permis."In acest moment nu mai suntem niste vecini buni. Nu ne mai comportam asa", a spus Catalina Cruz, avocatul desemnat de autoritatile locale, pentru sursa citata.C.S.