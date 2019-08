US Open 2019 se vede si in Romania: Iata cine va televiza in direct ultimul turneu de Grand Slam al anului

Ziare.

Meciurile de la Flushing Meadows vor fi difuzate in Romania de Eurosport.Romania va fi reprezentata de patru tenismene pe tabloul feminin la simplu (Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu), in timp de Marius Copil e singurul nostru reprezentant pe tabloul masculin la simplu.Vezi si: Simona Halep, la US Open 2019: Vezi cand va disputa primul meci 26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.La editia de anul trecut, Naomi Osaka s-a impus dupa o finala tensionata cu Serena Williams.I.G.