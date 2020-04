US Open 2020 risca sa fie anulat: Cand se va lua o decizie in acest sens

Ziare.

Forul american are de gand sa furnizeze ajutoare de 15 milioane de dolari asociatiilor care se confrunta cu probleme din cauza pandemiei.Sezonul in tenis a fost suspendat la inceputul lunii martie, din cauza pandemiei, care a determinat inchiderea granitelor si izolarea sociala pentru a combate raspandirea virusului.Wimbledon, singurul turneu de Grand Slam pe iarba, a fost anulat pentru prima oara de la al Doilea Razboi Mondial, iar Grand Slam-ul pe zgura de la Roland Garros a fost amanat din mai pentru septembrie, sezonul fiind suspendat pana pe 13 iulie.USTA a precizat ca turneul de la Flushing Meadows continua sa fie planificat pentru perioada 31 august-14 septembrie."Nu avem fixata inca o data (pentru a lua decizia), deoarece lucrurile se schimba foarte repede", a afirmat directorul executiv al USTA, Michael Dowse, pentru NY Times."Dupa cum va imaginati, timpul pentru organizarea US Open nu este unul scurt, asa ca in a doua parte a lunii iunie, undeva in iunie vom decide", a mai spus oficialul.Peste 636.000 de persoane au fost testate pozitiv in Statele Unite, iar aproape 31.000 au murit din cauza virusului in Statele Unite, potrivit Reuters, New York fiind cel mai afectat stat.O arena inchisa din cadrul bazei US Open serveste in prezent drept spital temporar, din cauza crizei din metropola americana.USTA a anuntat ca va reduce salariile conducatorilor sai de top cu 20 la suta pentru restul anului pentru a strange fondurile necesare sustinerii instalatiilor de tenis, antrenorilor si organizatiilor de baza.Dowse a mentionat ca fondul de urgenta nu depinde de soarta turneului US Open, principala sursa de venit a organizatiei.