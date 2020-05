Vesti noi despre US Open 2020: Cand ar putea avea loc

Ziare.

Potrivit GoTennis , ultimul Grand Slam al anului ar putea fi mutat de la sfarsitul lunii august.Astfel, US Open 2020 ar putea fi programat in luna decembrie.In plus, foarte probabil competitia va fi mutata intr-un loc mai calduros, pentru a evita temperaturile scazute din New York.Pana acum s-a vehiculat ideea ca US Open ar putea fi mutat in California, dar si Miami este o solutie.Turneele de la Roland Garros si Wimbledon au fost deja amanate. Roland Garros este reprogramat in luna septembrie, in timp ce Wimbledon a fost anulat.C.S.