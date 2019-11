Ashleigh Barty a castigat cel mai mare premiu din istoria tenisului: Suma impresionanta incasata dupa succesul de la Turneul Campioanelor

Ziare.

In urma victoriei din finala Turneului Campioanelor , australianca a incasat un cec in valoare de 4.42 de milioane de dolari.Este cel mai mare premiu acordat in istoria profesionista a tenisului, atat la feminin cat si la masculin.Barty ar fi putut castiga inca 300 de mii de dolari in plus in cazul in care ar fi invins-o pe Kiki Bertens in faza grupelor.Din acest an, Turneul Campioanelor s-a mutat la Shenzhen, iar chinezii au oferit premii record de 14 milioane de dolari.Suma de bani a fost decisiva in mutarea turneului de la Singapore, in conditiile in care premiile s-au dubat.C.S.