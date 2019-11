Ashleigh Barty o invinge pe Karolina Pliskova si va juca in finala Turneului Campioanelor

Ashleigh Barty - Karolina Pliskova 4-6, 6-2, 6-3

Ziare.

com

Liderul WTA a trecut in semifinale de Karolina Pliskova, dupa un meci echilibrat, incheiat in trei seturi, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-3.- revenim imediat cu mai multe amanunte -16:37 - Barty reuseste breakul si e la doar un game distanta de finala.16:26 - Echilibrul se mentine in startul setului decisiv.15:58 - Jucatoarea de la Antipozi reuseste breakul si se distanteaza la 3-1 in setul doi.15:54 - Ashleigh Barty revine de la 0-40 si salveaza un break ca si facut.15:23 - Break izbutit in cele din urma de tenismena din Cehia, care trece la conducere.15:08 - Alte doua mingi de break irosite de Karolina Pliskova.14:59 - Australianca salveaza trei mingi de break si apoi castiga primul game al semifinalei.Ashleigh Barty a castigat Grupa Rosie, in timp ce Karolina Pliskova a terminat pe pozitia secunda in Grupa Violet.Turneul Campioanelor e ultima competitie WTA din acest an.I.G.