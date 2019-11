Belinda Bencic ii critica pe organizatorii de la Turneul Campioanelor: E teribil

Ziare.

Bencic a criticat in termeni duri suprafata de joc lenta de la Shenzhen, spunand ca aceasta a cauzat numeroase accidentari."Cred ca terenul nu este deloc ideal. Ati vazut ca am avut patru retrageri in ultima saptamana. Cred ca acest teren este teribil pentru deplasarea jucatoarelor si pentru muschi.Te opresti imediat si simti dureri musculare. Inca de la primul antrenament am resimtit asta. Parca am jucat pe nisip", a sps Bencic intr-o conferinta de presa.Bencic a fost nevoita sa abandoneze in timpul meciului cu Elina Svitolina din semifinale.C.S.