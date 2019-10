Belinda Bencic o invinge pe Petra Kvitova in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor: Iata cum se prezinta clasamentul

Petra Kvitova - Belinda Bencic 3-6, 6-1, 4-6

Jucatoarea din Cehia a fost invinsa de Belinda Bencic in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 4-6, dupa o confruntare care a durat o ora si 46 de minute.Chiar daca a pierdut ambele intalniri disputate pana acum la Shenzhen, Kvitova pastreaza sanse de calificare in semifinale.De altel, toate cele patru tenismene din Grupa Rosie au sanse la calificarea in semifinale inaintea ultimei etape, care programeaza intalnirile:Belinda Bencic vs Kiki BertensPetra Kvitova vs Ashleigh Barty1. Ashleigh Barty 1-1 (3-3 la seturi)2. Belinda Bencic 1-1 (3-3 la seturi)--------------3. Kiki Bertens 1-0 (2-1 la seturi)4. Petra Kvitova 0-2 (2-4 la seturi)Naomi Osaka s-a retras din cauza unei accidentari si a fost inlocuita cu Kiki Bertens.Primele doua clasate merg in semifinalele intrecerii dotate cu premii in valoare totala de 14 milioane de dolari.16:52 - Bencic face breakul la 4-4 si va servi pentru castigarea meciului.16:37 - Egalitatea se mentine intre cele doua jucatoare in acest set decisiv, dupa inca doua breakuri.16:29 - Rebreak Petra Kvitova si scorul redevine egal, 2-2.16:24 - Bencic izbuteste primul break din setul trei si trece la conducere.15:55 - Kvitova incepe in forta setul doi, cu doua breakuri.15:36 - Jucatoarea din Elvetia reuseste breakul si apoi se distanteaza la 5-3.15:23 - Inceput echilibrat de meci, ambele jucatoare reusind sa-si faca serviciile.ora 15:09 - A inceput partida.In primele meciuri de la Turneul Campioanelor, Petra Kvitova a fost invinsa de Naomi Osaka, in timp ce Belinda Bencic a pierdut intalnirea cu Ashleigh Barty.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.I.G.