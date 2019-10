Belinda Bencic profita de abandonul lui Kiki Bertens si avanseaza in semifinalele Turneului Campioanelor

Kiki Bertens - Belinda Bencic 5-7, 0-1 abandon

Ziare.

com

Tenismena elvetiana a profitat de abandonul lui Kiki Bertens, din cauza unor probleme medicale, si o va intalni in penultimul act al competitiei de la Shenzhen pe castigatoarea Grupei Violet, Elina Svitolina.Kiki Bertens, intrata in turneu dupa retragerea japonezei Naomi Osaka, a abandonat la scorul de 5-7, 0-1, dupa cinci game-uri pierdute consecutiv.1. Ashleigh Barty 2-12. Belinda Bencic 2-1---------------------3. Kiki Bertens 1-14. Petra Kvitova 0-3In semifinale, Belinda Bencic se va duela cu Elina Svitolina, iar Ashleigh Barty cu invingatoarea meciului dintre Simona Halep si Karolina Pliskova, programat maine, dupa ora 14:00 - ora Romaniei.15:12 - Kiki Bertens serveste pentru set, dar Bencic reuseste breakul si vom avea "prelungiri" in acest prim act.14:54 - Olandeza isi consolideaza breakul si se distanteaza la 4-2 in acest prim set. Reamintim ca invingatoarea se va califica in semifinale, unde o va intalni pe Elina Svitolina.14:51 - Kiki Bertens reuseste primul break al meciului.14:46 - Inceput echilibrat de partida, ambele jucatoare reusit sa castige pe propriul serviciu.Partida poate fi urmarita in direct la TV pe postul Digi Sport 2.Ambele tenismene au cate o victorie, iar castigatoarea meciului va avansa in semifinale.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.I.G.