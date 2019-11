Belinda Bencic, reactie nervoasa dupa ce presa a publicat suma pe care a castigat-o la Turneul Campioanelor

Ziare.

Pentru parcursul de la Shenzhen, Bencic a incasat un cec in valoare de 995 de mii de dolari, dar s-a enervat cand aceasta informatie a devenit publica."O sa-mi cumpar o casa, un avion privat si un yacht!", a reactionat Bencic vizibil nervoasa, conform GoTennis Apoi, Bencic a explicat motivul pentru care a fost deranjata de faptul ca premiul castigat de ea a fost adus in discutie."Este gresit cand oamenii incep sa-mi monitorizeze castigurile. Joc tenis de la varsta de 3 ani si acum ma bucur de un mare premiu. Ar fi grozav daca toate jucatoarele din top 200 ar primi acelasi preiu.Si ele sunt profesioniste, dar sunt fortate sa zboare spre Australia la clasa economica si apoi sa joace in doua zile. Ele nu-si permit sa isi angajeze un antrenor sau un fizioterapeut", a mentionat Bencic.C.S.