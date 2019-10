Belinda Bencic se califica in semifinale la Moscova si e foarte aproape de Turneul Campioanelor

Ziare.

In sferturile de finala de la Moscova, Bencic a trecut de Kirsten Flipkens cu 7-6 (8), 6-1.Dupa acest rezultat, Bencic acumuleaza 3.835 de puncte in clasamentul WTA Race si mai are nevoie de o singura victorie pentru a se califica la Turneul Campioanelor In semifinale, Bencic o va intalni pe Kristina Mladenovici, tocmai jucatoarea care a eliminat-o pe Kiki Bertens de la Moscova.Daca Bencic va pierde acest meci, Serena Williams ar obtine calificarea la Turneul Campioanelor. Sunt sanse mici ca americanca sa mearga la Shenzhen, astfel ca olandeza Kiki Bertens s-ar califica.La Turneul Campioanelor s-au calificat deja Ashleigh Barty Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Elina Svitolina. Pentru ultimul loc se lupta Kiki Bertens si Belinda Bencic.Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari.Turneul Campioanelor va incepe pe 27 octombrie