Bianca Andreescu s-a retras de la Turneul Campioanelor

Canadianca de origine romana, ramasa fara sanse la calificarea in semifinale dupa infrangerile cu Simona Halep si Karolina Pliskova, a anuntat inca de ieri ca va lua o decizie in privinta retragerii dupa efectuarea unui RMN."Am efectuat un RMN si, din nefericire, rezultatul ma forteaza sa ma retrag din turneu", a anuntat Bianca Andreescu, potrivit WTA Insider.Locul Biancai va fi luat de americanca Sofia Kenin, care maine o va intalni pe Elina Svitolina, deja calificata, intr-un meci fara miza.Jocul dintre cele doua e programat vineri, incepand cu ora 12:30, in direct pe site-ul Ziare.com.Tot vineri, in jurul orei 14:00, Simona Halep o va intalni pe Karolina Pliskova intr-un duel pentru stabilirea celei de-a doua jucatoare calificate in semifinale din Grupa Violet.I.G.