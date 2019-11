Ce spune Ash Barty dupa ce a ridicat trofeul de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Finala s-a decis in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 27 de minute, o finala controlata in mod clar de lidera mondiala WTA Ash Barty, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La festivitatea de premiere, Ash Barty, care tocmai si-a asigurat cel mai mare premiu din istoria tenisului, si anume 4,4 milioane de dolari, a vorbit cu multa modestie despre performanta sa:"A fost cel mai incredibil an pentru mine, as vrea sa incep insa prin a o felicita pe Elina. Esti una dintre cele mai bune jucatoare din circuit si sunt sigura ca ne vom lupta si in viitor. Multumesc orasului Shenzhen, cred ca aceasta editie a insemnat o incepere a unei noi ere pentru noi cei din tenisul feminin. Le multumesc celor din echipa mea, cea mai buna din lume, dar poate sunt subiectiva aici. Antrenorul meu e capitanul corabiei, am multi oameni in spatele meu si in Australia si le multumesc tuturor cu aceasta ocazie", a punctat fericita Barty cu trofeul Bilie Jean King in brate.Este al 7-lea trofeu din cariera pentru Ash, care in acest an a castigat si primul sau Mare Slem, la Roland Garros, dar a ajuns in premiera si pe 1 WTA, pozitie pe care incheie acest sezon.Barty este a doua sportiva de la Antipozi dupa ce Goolagoong care triumfa la WTA Tour Finals.D.A.