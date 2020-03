Ziare.

com

Sofia Kenin a castigat turneul de la Lyon si si-a consolidat, astfel, prima pozitie in fruntea ierarhiei.Locul doi continua sa fie ocupat de Garbine Muguruza, in timp ce ultima pozitie de pe podium e ocupata de Ashleigh Barty. Simona Halep se afla pe pozitia a 4-a.Dar iata cum arata clasamentul pentru Turneul Campioanelor:1. Sofia Kenin 2.392p2. Garbine Muguruza 1.760p3. Ashleigh Barty 1.601p4. Simona Halep 1.350p5. Elena Rybakina 1.305p6. Petra Kvitova 1.300p7. Aryna Sabalenka 1.225p8. Kiki Bertens 815p--------------------------9. Karolina Pliskova 805p10. Ekaterina Alexandrova 756pPrimele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Tunrneul Campioanelor.Editia din acest an se va desfasura la Shenzhen, la inceputul lunii noiembrie.I.G.