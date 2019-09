Cunoastem prima jucatoare calificata la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

In urma parcursului de la US Open, Barty a ajuns la 5.476 de puncte WTA si nu mai poate rata matematic prezenta la Turneul Campioanelor, conform Live-Tennis Cu 4.792 de puncte acumulate in acest sezon, Simona Halep este si ea foarte aproape sa-si asigure prezenta la competitia din China.La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in China, la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.C.S.