Elina Svitolina explica esecul cu Ashleigh Barty din finala Turneului Campioanelor

Tenismena din Ucraina nu a putut juca atat de bine ca in celelalte 4 partide pe care le-a castigat in China, parand mai degraba lipsita de energie in aceasta partida cu lidera mondiala la zi:La finalul jocului, in cadrul ceremoniei de peremiere, Svitolina a vorbit publicului prezent, felicitand-o pe Ashleigh pentru acest an fantastic: "Cu siguranta a fost o saptamana frumoasa pentru mine, dar as incepe prin a o felicita pe Ash, pe ea si pe echipa ei, e un vis pentru ea si sa inchei anul pe primul loc mondial, pe langa acest trofeu. Si eu vreau sa ii felicit pe cei din echipa mea, am facut o treaba exceptionala impreuna. Multumesc orasului Shenzhen si fanilor care au venit aici sa ne sustina, a fost un loc deosebit sa participam aici", puncta talentata jucatoare din Ucraina, care va incheia anul pe locul 6 mondial WTA , dupa ce nu si-a putut apara trofeul cucerit anul trecut.Acesta a fost ultimul meci important al sezonului WTA 2019. Crema tenisului mondial se va aduna din nou in prima saptamana a lui 2020, odata cu turneul WTA de la Adelaide, orasul natal al lui Darren Cahill.Citeste si:D.A.