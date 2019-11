Elina Svitolina, la un pas de cel mai mare premiu din istoria tenisului!

Ziare.

com

Calificata cu victorii pe banda in finala Turneului Campioanelor, jucatoarea din Ucraina va castiga 4.725.000 de dolari in cazul in care va triumfa la Shenzhen!Cealalta finalista, Ashleigh Barty, a pierdut un meci in grupa si, in cazul unui succes, se multumi cu 4.420.000 de dolari.Finala Turneului Campioanelor 2019, dintre Elina Svitolina si Ashleigh Barty, e programata pentru duminica, de la ora 13:30 - ora Romaniei si va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.La confruntarile directe, Elina Svitolina conduce cu un categoric 5-0.Anul trecut, Turneul Campioanelor a fost castigat de Elina Svitolina, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.