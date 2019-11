Elina Svitolina, prima finalista de la Turneul Campioanelor

Belinda Bencic - Elina Svitolina 7-5, 3-6, 1-4 abandon

Campioana de anul trecut a avansat in ultimul act dupa ce adversara sa din semifinale, elvetianca Belinda Bencic, a abandonat in setul trei.5-7, 6-3, 4-1 a fost scorul in momentul in care Bencic, accidentata la piciorul drept inca din primul set, a hotarat ca nu mai are rost sa continue.E cea de-a patra victorie din tot atatea meciuri jucate la acest turneu pentru tenismena din Ucraina.In finala, Elina Svitolina o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.14:22 - Bencic continua sa acuze probeleme medicale, iar Svitolina incepe bine si setul trei.14:03 - Svitolina reuseste breakul si se distanteaza la 4-2 in setul secund.13:47 - Elvetianca acuza dureri la piciorul drept, la care a primit ingriji in finalul primului set.13:39 - Svitolina deschide setul doi cu un break.13:06 - Rebreak reusit de ucraineanca.13:01 - Bencic face breakul si se distanteaza la 4-2.12:53 - Inceput echilibrat de partida, iar scorul e 2-2 dupa primele patru game-uri, in care n-am avut niciun break.ora 12:40 - A inceput partida.Belinda Bencic a terminat pe locul doi in Grupa Rosie, in timp ce Elina Svitolina a castigat Grupa Violet, cu trei victorii din tot atatea meciuri.In cealalta semifinala se vor intalni Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.Turneul Campioanelor e ultima competitie WTA din acest an.I.G.