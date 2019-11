Finala Turneului Campioanelor: Ashleigh Barty - Elina Svitolina LIVE

Ziare.

Este ultimul meci cu adevarat important din sezonul 2019 WTA, marea infruntarea pentru campioana campioanelor de la Shenzhen, in prima editie disputata in China a WTA Tour Finals, dupa 5 editii la Singapore.Pentru a ajunge aici, Barty a trecut sambata in semifinale in 3 seturi de Karolina Pliskova , in timp ce Svitolina, campioana en-titre, a trecut de Belinda Bencici, tot in 3 seturi, dar helveta s-a retras la 1-4 in decisiv.E o miza importanta si pentru Simona Halep acest meci, caci daca Svitolina va castiga o va depasi in clasamentul WTA si romanca va incheia anul pe locul 5. Daca Barty triumfa, ea va ramane pe 4.Important de spus ca indiferent de rezultatul finalei, Ash Barty, campioana de la Roland Garros, ramane pe locul 1 mondial, loc pe care incheie in premiera sezonul.Cele doua s-au mai intalnit de 5 ori pana acum, iar de fiecare data sportiva din Ucraina s-a impus.Jucatoarea din Ucraina va castiga 4.725.000 de dolari in cazul in care va triumfa la Shenzhen, cel mai mare premiu din istoria tenisului!Cealalta finalista, Ashleigh Barty, a pierdut un meci in grupa si, in cazul unui succes, se va multumi cu 4.420.000 de dolari.Intalnirea va fi televizata pe DigiSport.Citeste si: