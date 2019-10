Inca o jucatoare calificata la Turneul Campioanelor: Iata ce-a declarat

Ziare.

In varsta de 29 ani, Kvitova a cucerit trofeul in aceasta competitie de final de sezon din circuitul profesionist la prima sa participare, in 2011.Ea se alatura australiencei Ashleigh Barty, cehoaicei Karolina Pliskova, romancei Simona Halep, canadiencei Bianca Andreescu si japonezei Naomi Osaka, jucatoare care au obtinut anterior biletele pentru Turneul Campioanelor, dotat anul acesta cu premii totale in valoare de 14 milioane dolari."Sunt foarte fericita ca m-am calificat", a declarat Kvitova, care a castigat anul acesta titlurile la Sydney si Stuttgart, disputand totodata finala Openului Australiei. "Dupa un inceput foarte bun de sezon, in Australia, sunt cu adevarat mandra ca mi-am asigurat locul pentru a saptea oara. Va fi al treilea oras pe care il voi vizita cu ocazia Finalei WTA asa ca sunt nerabdatoare sa vad ceea ce este in magazin la Shenzhen", a adaugat cehoaica.Cele mai bune opt jucatoare ale sezonului vor lua parte la Turneul Campioanelor din China, castigatoarea urmand sa intre in posesia Trofeului Billie Jean King.Pentru Simona Halep, aceasta este a sasea calificare consecutiva Turneul Campioanelor, romanca reusind cea mai buna performanta la aceasta competitie in 2014, cand a disputat finala (pierduta in fata americancei Serena Williams).Vezi: Cum arata clasamentul pentru Turneul Campioanelor: Cunoastem primele 6 jucatoare calificate