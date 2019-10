Inca o tenismena s-a calificat la Turneul Campioanelor: Iata cum arata clasamentul in aceasta saptamana

Ziare.

Campioana de anul trecut, ucraineanca Elina Svitolina, si-a asigurat biletul si pentru editia din acest an, devenind cea de-a 7-a tenismena calificata.Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka si Petra Kvitova sunt celelalte tenismene calificate deja la Turneul Campioanelor, care incepand din acest an isi schimba locatia, Shenzhen in loc de Singapore."Turneul Campioanelor are un loc special in inima mea deoarece acolo am castigat cel mai important trofeu din cariera", a afirmat Svitolina."Sunt foarte bucuroasa ca voi fi prezenta pentru a treia oara la WTA Finals si abia astept sa vizitez Senzhenul pentru prima oara", a completat sportiva din Ucraina.1. Ashleigh Barty 6.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.315p3. Naomi Osaka 5.246p4. Simona Halep 4.962p5. Bianca Andreescu 4.942p6. Petra Kvitova 4.401p7. Elina Svitolina 3.995p-------------------------8. Serena Williams 3.935p9. Kiki Bertens 3.870p10. Belinda Bencic 3.705pIn conditiile in care Serena Williams a anuntat ca nu e interesata de participarea la Turneul Campioanelor, pentru ultimul loc ce asigura prezenta la Shenzhen se vor duela Kiki Bertens si Belinda Bencic.Primele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.14 milioane de dolari vor fi premiile totale de la Turneul Campioanelor 2019.I.G.