Kiki Bertens a fost eliminata de la Moscova si risca sa rateze Turneul Campioanelor: Iata cum arata clasamentul

Tenismena olandeza, aflata in lupta pentru ultimul loc calificant la Turneul Campioanelor, a pierdut confruntarea cu frantuzoaica Kristina Mladenovic, scor 4-6, 6-2, 1-6.In urma acestei infrangeri, Kiki Bertens n-o mai poate intrece pe Serena Williams in clasamentul WTA Race si va fi prezenta la Turneul Campioanelor doar daca americanca se va retrage, asa cum se zvoneste, insa nu exista o confirmare oficiala.Batava poate fi, insa, depasita si de Belinda Bencic, care, in cazul in care ajunge in finala la Moscova, isi va asigura ultimul loc care duce la Turneul Campioanelor.Cu o calificare in finala Kremlin Cup 2019, jucatoarea din Elvetia o va depasi atat pe Kiki Bertens, cat si pe Serena Williams.Belinda Bencic va juca in sferturi, vineri dupa-amiaza, cu belgianca Kirsten Flipkens.1. Ashleigh Barty 6.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.315p3. Naomi Osaka 5.246p4. Simona Halep 4.962p5. Bianca Andreescu 4.942p6. Petra Kvitova 4.401p7. Elina Svitolina 3.995p-------------------------8. Serena Williams 3.935p9. Kiki Bertens 3.870p10. Belinda Bencic 3.750pPrimele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.14 milioane de dolari vor fi premiile totale de la Turneul Campioanelor 2019, programat in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.I.G.