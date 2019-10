Kiki Bertens, dupa abandonul de la Turneul Campioanelor: "Sunt aproape moarta"

Ziare.

com

Tenismena batava, intrata in turneu dupa retragerea lui Naomi Osaka, s-a retras din cauza unei infectii virale."Am dat totul in acest an si aceasta saptamana. Sunt mandra de asta. Acum cinci saptamani mi-am spus ca sunt complet moarta. Acum pot spune ca sunt aproape moarta", a glumit Bertens."In fiecare zi mi-am zis ca mai fortez putin. Stiu ca am dat absolut totul", a completat aceasta.Ashleigh Barty si Belinda Bencic au mers in semifinale din Grupa Rosie de al Turneul Campioanelor.9 e locul ocupat in clasamentul WTA de tenismena in varsta de 27 de ani.I.G.