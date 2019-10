Lupta apriga pentru calificarea la Turneul Campioanelor: Cum se prezinta clasamentul cu doua saptamani ramase pana la start

Ziare.

Elina Svitolina, Kiki Bertens si Belinda Bencic vor participa saptamana viitoare la turneul de la Moscova cu gandul la competitia de la Shenzhen.Serena Williams, aflata in prezent pe pozitia a 8-a in ierarhia WTA Race, a anuntat deja ca nu intentioneaza sa ia parte la editia din acest an a Turneului Campioanelor, astfel ca lupta se va da intre cele trei de mai sus.Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu si Petra Kvitova au obtinut deja calificarea la ultimul turneu WTA al anului.1. Ashleigh Barty 6.476 puncte2. Karolina Pliskova 5.315p3. Naomi Osaka 5.246p4. Simona Halep 4.962p5. Bianca Andreescu 4.942p6. Petra Kvitova 4.401p-------------------------7. Elina Svitolina 3.995p8. Serena Williams 3.935p9. Kiki Bertens 3.870p10. Belinda Bencic 3.705pPrimele 8 tenismene ca punctaj in anul in curs obtin calificarea la Turneul Campioanelor.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va desfasura Turneul Campioanelor din acest an.I.G.