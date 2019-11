Mladenovici si Babos si-au aparat titlul de anul trecut de la Turneul Campioanelor

Ziare.

Acolo, in ultimul act, Babos/Mladenovici au trecut usor de perechea Hsieh / Strycova (Taipei/Cehia), scor 6-1, 6-3, dupa doar 66 de minute de joc.O finala fara prea mult istoric, in care o singura pereche a dominat de la inceput pana la sfarsit. Cele doua si-au aparat practic titlul cucerit anul trecut la Singapore in 2018, cand in finala dispuneau de cehoaicele Krejcikova / Siniakova, scor 6-4, 7-5.Cele doua au si 2 trofee de Grand Slam in palmares, e vorba de Australian Open in 2018 si de Roland Garros in acest an.Perechea Babos / Mladenovici e lidera mondiala WTA cu 6711 puncte la acest moment, Strycova si Hsieh fiind pe locul 3.Finala de simplu e programata de la 13.30, intre Barty si Svitolina, meci LIVE pe Ziare.com.Turneul este televizat pe DigiSport.