Prima reactie oferita de Naomi Osaka dupa retragerea de la Turneul Campioanelor

Accidentata la umar, tenismena nipona regreta ca nu va mai juca la turneul gazduit de Shenzhen (China)."Sunt dezamagita ca a trebuit sa ma retrag de la Turneul Campioanelor. E un eveniment grozav aici in Shenzhen, cel mai mare organizat de WTA in acest an", a spus Naomi Osaka."Nu e modul in care am vrut sa inchei acest turneu si sezonul... Astept sa ma recuperez si sper sa fiu inapoi aici la Shenzhen la anul", a continuat aceasta.Locul lui Naomi Osaka in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor va fi luat de Kiki Bertens.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se desfasoara Turneul Campioanelor 2019.I.G.