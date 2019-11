Reactia Elinei Svitolina dupa calificarea in finala Turneului Campioanelor

Ziare.

com

Tenismena ucraineana a profitat de abandonul Belindei Bencic, insa spune ca nu e deloc usor sa joci impotriva unei jucatoare accidentate."E greu sa joci impotriva cuiva care se accidenteaza in timpul meciului. In ca nu realizez ca sunt in finala. Va fi chiar ultimul meci al sezonului", a spus Svitolina.Elina Svitolina, care anul trecut a invins-o in finala pe Sloane Stepehens, spune ca nu are preferinte pentru adversara din ultimul act de anul acesta."Cu siguranta ca maine voi da totul pe teren si voi lupta pentru a obtine un nou trofeu aici. Nu conteaza impotriva cui voi juca, trebuie sa fiu pregatita sa lupt", a completat jucatoarea din Ucraina.Campioana de anul trecut a avansat in ultimul act dupa ce adversara sa din semifinale, elvetianca Belinda Bencic, a abandonat in setul trei.5-7, 6-3, 4-1 a fost scorul in momentul in care Bencic, accidentata la piciorul drept inca din primul set, a hotarat ca nu mai are rost sa continue.Finala Turneului Campioanelor 2019 va avea loc duminica.I.G.