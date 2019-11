Reactia superba a lui Ashleigh Barty dupa ce a castigat cel mai mare premiu din istoria tenisului

Ziare.

Tenismena din Australia a incasat un cec in valoare de 4.42 milioane de dolari pentru succesul de la Shenzhen, dar spune ca banii nu sunt deloc importanti pentru ea."Banii nu inseamna nimic pentru mine! Stiu ca am sprijinul si dragostea familiei si incerc in fiecare zi sa-mi indeplinesc visele. Indiferent de cate zerouri au conturile mele, asta nu schimba felul in care imi traiesc viata, cine sunt si ce fel de om sunt.Pentru mine este important respectul oamenilor, nu cati bani am in cont. Banii nu sunt importanti pentru mine", a afirmat Barty intr-o conferinta de presa.In total, australianca a castigat in 2019 premii in valoare totala de 11.307.587 de dolari.Barty a castigat in 2019, pe langa Turneul Campioanelor, si primul titlu de Grand Slam din cariera, la Roland Garros.Australianca a incheiat anul pe primul loc in clasamentul WTA C.S.