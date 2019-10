Serena Williams vrea la Turneul Campioanelor: Lupta incendiara pentru ultimul loc calificant

Ziare.

Contrar zvonurilor din ultima perioada, cunoscutul jurnalist american Christopher Clarey, de la New York Times si ESPN, anunta ca tenismena in varsta de 38 de ani va veni la ultimul turneul al anului, daca se va califica.In momentul de fata, Serena Williams ocupa ultimul loc calificant (8), insa risca sa fie depasita de Kiki Bertens sau Belinda Bencic.Cele doua au nevoie de o calificare in finala la Moscova pentru a o depasi in clasamentul WTA Race pe Serena Williams:8. Serena Williams 3.935p9. Kiki Bertens 3.870p10. Belinda Bencic 3.835pAsheligh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova si Elina Svitolina au obtinut deja calificarea la Turneul Campioanelor, programat in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.Incepand din acest an, Turneul Campioanelor se desfasoara la Shenzhen (China), dupa cinci ani petrecuti la Singapore.I.G.