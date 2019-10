Sofia Kenin dezvaluie cum arata viata unei jucatoare de rezerva la Turneul Campioanelor

Ziare.

Formatul competitiei, cu o faza a grupelor, impune prezenta a doua jucatoare de rezerva, care sa le inlocuiasca imediat pe sportivele calificate si care nu mai pot evolua dintr-un motiv sau altul.Kenin este rezerva la Shenzhen si marturiseste ca se afla intr-o mini vacanta, ea neavand practic prea multe lucruri de facut."Rolul meu aici este sa fiu pregatita. Fac tot ce pot pentru a ramane pregatita. Ma relaxez. Vom vedea daca voi intra in turneu, insa daca nu se va intampla asta ma voi relaxa si atat. Este ca o mica vacanta. Dar, sigur, trebuie sa fii gata mereu sa joci.Sa fii rezerva nu e foarte spectaculos. Trebuie sa fii pregatita, relaxata si, cumva, sa te comporti ca si cum nu vei juca. Dar trebuie sa fii gata in cazul in care trebuie sa o faci. Sigur ca trebuie sa iti doresti sa nu joci si nu le doresc raul fetelor calificate. Vom vedea ce se va intampla", a spus aceasta pentru WTA Prima rezerva de la Turneul Campioanelor, Kiki Bertens, a intrat deja in competitie dupa retragerea lui Naomi Osaka, ea disputand deja o prima partida.Cum Bianca Andreescu acuza si ea probleme medicale, nu este deloc exclus ca si Kenin sa ajunga sa evolueze in Shenzhen.