Svitolina castiga cu emotii un meci fara miza la Turneul Campioanelor

Sportiva din Ucraina a invins-o mult mai greu decat se astepta pe americanca Sofia Kenin, scor 7-5, 7-6.Chiar daca era calificata in semifinale dupa primele doua etape si stia ca o asteapta un meci dificil, sambata, cu Belinda Bencic, Svitolina a tras din greu pentru victorie.In fata ei s-a aflat Sofia Kenin, a doua rezerva de la Shenzhen, intrata in competitie abia acum, dupa retragerea Biancai Andreescu si fara sanse de calificare.Doua ore si 12 minute a durat intalnirea de vineri si sunt sanse mari ca Svitolina sa sufere teribil maine, in semifinale.A fost pana la urma o partida spectaculoasa, in care Svitolina a reusit sa se impuna fiind mai calma in momentele importante ale jocului.14:50 - Ucraineanca obtine si a treia victorie din grupe dupa ce s-a impus la tie-break in setul al doilea.14:34 - Svitolina are minge de meci, o rateaza si Kenin trimite partida in tie-break.14:30 - Svitolina revine si conduce cu 6-5.14:20 - Avantaj pentru Kenin, care poate trimite setul in decisiv.13:57 - Setul secund este si el echilibrat, cele doua mergand cap la cap cu serviciul.13:30 - Mai greu decat se astepta Svitolina reuseste sa se impuna in primul set!13:05 - Svitolina revine excelent si egaleaza la trei.12:49 - O mica surpriza la Shenzhen, Kenin reusind breakul.12:40 - Incepe partida cu Svitolina la serviciu.12:30 - Suntem pregatiti de meci, jucatoarele sunt si ele gata.INFO: Kenin este la primul meci la Turneul Campioanelor, ea inlocuind-o pe Bianca Andreescu , retrasa dupa etape din cauza unei accidentari.INFO: Partida nu are nicio miza certa, Svitolina fiind deja calificata in semifinala, iar Kenin neavand sanse de a ajunge acolo.