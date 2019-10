Turneul Campioanelor: Ashleigh Barty - Belinda Bencici ACUM LIVE

Ziare.

15.14: 1-1, inceput echilibrat de set 3.14.50: Se complica lucrurile, 0-5 si Bencici isi cheama antrenorul, care este si tatal sau, Ivan Bencici.14.48: Barty se duce la 4-0 si probabil ca vom avea un decisiv si in aceasta partida. Nu se mai leaga nimic pentru sportiva helveta.14.41: 3-0, inceput clar si dominant al campioanei de la Roland Garros.14.38: Break in fine si pentru Barty, primul pentru ea in acest meci, venit totusi dupa o dubla greseala. 2-0!14.33: Barty castiga la zero primul game din noul set.14.25: Si iata acum vine primul break al intalnirii, ii apartine lui Bencici, care pana acum nici macar nu avusese vreo minge de break..14.15: Game la zero Barty, care are 5-4 pe tabela, ne apropiem de deznodamantul acestui set.14.07: Continua sa domine echilibrul in acest start de partida, 4-3 pentru sportiva din Australia.13.58: 3-2 Barty, ambele sunt foarte sigure pe ele la momentul serviciului.13.55: Castiga mai usor acest game Bencici, 2-2, desi a avut si o dubla greseala.13.50: 2-1 Barty, se merge cu serviciul pana acum, game-ul trecut a fost unul foarte lung pe serviciul Belindei.13.43: Inceput bun pentru sportiva de la Antipozi, 1-0.13.39: Avem imagini de la aceasta partida, tocmai s-a incheiat incalzirea oficiala si ne pregatim de meci.13.26: Final de meci in prima intalnire de la Shenzhen, Osaka o invinge pe Kvitova cu 6-4 in decisiv, bifand primele sale 2 puncte.Este a doua intalnire din Grupa Rosie din aceasta zi, dupa cea care va incepe la ora 10.30, intre Kvitova si Osaka, reeditarea finalei de la Australian Open din acest sezon.Joaca lidera mondiala Barty contra locului 7 mondial Bencici, ultima clasata in WTA Race to Shenzhen, cea care a prins ultima biletele pentru aceasta prestigioasa competitie, dupa trofeul castigat la Moscova.Este primul joc direct intre cele doua.Barty se poate lauda in acest an, pe langa pozitia de lider mondial, si cu trofeul de Mare Slem de la Roland Garros.Partida va incepe in jurul orei 13, imediat dupa terminarea jocului mai sus mentionat, Osaka versus Kvitova. Turneul Campioanelor este televizat in intregime la DigiSport.