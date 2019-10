Turneul Campioanelor: Naomi Osaka castiga dramatic meciul de debut cu Petra Kvitova

Ziare.

Scorul a fost 7-6, 4-6, 6-4, dupa 2 ore si 39 de minute de joc, cu 10 minute mai mult de joc comparativ cu finala de la Melbourne pe care cele doua au disputat-o in luna ianuarie.Kvitova a inceput foarte bine in toate cele trei seturi din China, dar pe primul l-a pierdut desi inceputul a fost unul furtunos, ea conducand pe tabela cu un 3-1 clar. Osaka a recuperat breakul pana la urma la 4-4, a impins partida catre prelungiri, iar in tiebreak a dominat categoric ostilitatile, castigand clar cu 7-1.Petra a inceput bine si mansa secunda, insa si aici a fost intoarsa rapid de Osaka, care parea din nou in control la jumatatea mansei. Sportiva din Cehia insa, dubla campioana la Wimbledon si multipla campioana in Fed Cup, a avut o ambitie enorma si a reusit sa faca breakul decisiv la 5-4 pentru ea si serviciul pentru nipona, fosta lidera mondiala WTA.Setul decisiv a fost insa unul mai degraba controlat de aceasta, ajunsa pe 3 mondial, desi la inceput, la un on-court coaching cu antrenorul si tatal sau, a recunoscut ca este foarte obosita si ca nu mai poate sa impinga in picioare in acest set.Rezultatul a fost insa exact pe dos, Osaka s-a desprins rapid catre 5-2, a ratat apoi si doua sanse de meci, iar Petra, venind in extremis din urma, a castigat doua game-uri la rand si parea ca poate spera din nou in aceasta partida.Osaka a inchis pana la urma jocul, dupa aproape 3 ore de chin si are primele 2 puncte in aceasta Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor, unde urmeaza sa mai vedem tot astazi LIVE pe site-ul nostru meciul Barty - Bencici.13.17: Petra Kvitova face inca un punct si inca avem suspans in aceasta partida.13.14: Kvitova salveaza doua mingi de meci si face breakul, meciul continua!!13.06: 5-2, dublu break Osaka, care acum e de departe favorita sa inchida jocul.12.57: 3-2, se merge mai departe cu acel break avans pentru japoneza.12.48: Break ce poate fi important! 2-1 pentru nipona, si din nou Kvitova cere ajutorul lui Vanek.12.44: Game alb pentru fosta lidera mondiala Osaka, iarasi egal.12.41: Si avem start bun al Petrei si in mansa 3, 1-0 pentru cehoaica.12.28: Au fost emotii iarasi pentru Petra la 4-4 si 30-30, dar pana la urma sportiva campioana in Fed Cup si-a pus punctul pe tabela, 5-4.12.24: Osaka serveste insa impasibil si restabileste din nou egalitatea.12.20: Cehoaica vine acum in fata, 4-3, game la zero, pare mai increzatoare ca oricand!12.17: Egaleaza Kvitova, rebreak, a functionat rapid acel on-court coaching. 4 din cele 6 game-uri din acest set s-au castigat contra serviciului.12.09: 3-2 Osaka, 3 puncte la rand, acum cu break in fata. Kvitova pare ratacita si il cheama in ajutor pe antrenorul sau Jiri Vanek.12.05: Din nou egaleaza Osaka, e 2-2, revine acum mult mai repede in set nipona.12.01: Osaka puncteaza si ea in premiera in acest set.11.54: Si se repeta exact scenariul primei manse, Kvitova face un break rapid si are iarasi 2-0. Osaka are o mica criza de nervi si da cu racheta de pamant...11.50: Incepe din nou bine Kvitova si acest set 2, 1-0.INFO: Simona Halep este in public sa vada acest meci, alaturi de Darren Cahill, dar si de prietenul sau, Toni Iuruc.11.42: Ce scor avem la schimbarea terenului! 6-0 pentru Osaka, care practic a defilat...11.38: Da, avem tiebreak, desi Petra a avut mari emotii sa ajunga la acest scor cu ultimul serviciu.11.30: 6-5 Osaka, ne putem pregati de un eventual tiebreak.11.26: Avem prelungiri in acest set, 5-5, Kvitova isi castiga acum usor serviciul.11.22: A fost un game foarte lung acesta de 4-4, cu multe egalitati si avantaje. Osaka conduce pentru prima data pe tabela.11.15: Osaka isi ia breakul inapoi dupa ce Kvitova face 3 duble greseli in acest game!11.08: Game alb facut de Osaka.11.06: 4-2 Kvitova, care are un forehand de zile mari in aceasta dimineata.11.00: Intoarce din nou soarte acestui game Osaka, de la 15-30, e 2-3.10.57: 3-1 si Kvitova se poate lauda ca a pierdut doar un singur punct pana acum pe propriul serviciu.10.52: Osaka revine in acest game de la 15-40 si face primul punct pe tabela.INFO: Deja e 8-1 pentru Petra la capitolul lovituri castigatoare.10.48: Game la zero Kvitova, inceput foarte hotarat al sportivei din Cehia.10.45: Incepe foarte bine Kvitova, care face break la chiar primul game al intalnirii.10.38: A inceput incalzirea oficiala, e o atmosfera frumoasa la Shenzhen, terenul nu mai are o culoare verzuie, cum se intampla la Singapore, ci una violeta.10.35: Avem primele imagini din China, are loc acum tragerea la sorti pentru teren si primul serviciu.Este primul meci de la aceasta noua editie din Turneul Campioanelor, prima care are loc in China la Shenzhen, dupa mai multe sezoane in care acesta s-a disputat in Singapore.Osaka versus Kvitova este primul meci din cadrul Grupei Rosii, meci care este si reeditarea primei finale de Mare Slem din acest an, cea de la Australian Open, disputa castigata de nipona Osaka, fosta lidera mondiala.Cele doua ocupa locurile 3 si 6 in acest moment, iar acea finala de AO este si singurul meci direct disputat intre ele.In Grupa Rosie mai fac parte si Belinda Bencici si Ash Barty, ultima fiind lidera mondiala WTA a momentului. Cele doua vor juca incepand cu ora 12, meci de asemenea LIVE pe Ziare.com.Ambele jucatoare sunt duble campioane de Mare Slem, Osaka triumfand la Australian si US Open, in timp ce Kvitova are doua titluri la Wimbledon. Sportiva din Cehia are in palmares trofeul de la WTA Finals, cucerit in 2011, dupa o finala cu Azarenka.Turneul Campioanelor este televizat pe DigiSport.