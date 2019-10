Turneul Campioanelor: Rezultatele din Grupa Rosie, programul complet si clasamentul

Ziare.

com

In aceasta zi au avut loc doua meciuri extrem de echilibrate, ambele fiind terminate in set decisiv. Iata mai jos rezultatele si cronicile aferente: Naomi Osaka - Petra Kvitova 7-6, 4-6, 6-4 Ashleigh Barty - Belinda Bencici 5-7, 6-1, 6-2Clasamentul Grupei Rosii arata astfel:Programul zilei de marti, etapa a doua din Grupa Rosie mai exact, este urmatorul:Toate meciurile de la Turneul Campioanelor vor fi LIVE pe Ziare.com, urmand ca acestea sa fie televizate pe DigiSport.Reamintim ca Simona Halep debuteaza luni in China, incepand cu ora 14, in fata Biancai Andreescu, proaspata campioana de la US Open:Castigatoarea de la Shenzhen poate intra in posesia celui mai mare premiu din istoria tenisului mondial feminin, de 4.75 milioane de dolari!