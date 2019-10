WTA a anuntat calculele de calificare din Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor

Ziare.

1. Kiki Bertens 1 victorie (2-1 setaveraj), 2. Ashleigh Barty - 1 victorie (3-3 setaveraj), 3. Belinda Bencic - 1 victorie (3-3 setaveraj), 4. Petra Kvitova - 0 victorii (2-4 setaveraj).se califica in semifinale de pe primul loc daca o invinge pe Kvitova. Se poate califica si daca va pierde in trei seturi, daca Bertens o invinge pe Bencic in trei seturi.se califica in semifinale daca va castiga meciul cu Bertens. Se va clasa pe primul loc daca Kvitova o invinge pe Barty si pe doi daca australianca va castiga. Se poate califica si cu o infrangere in trei seturi, daca Kvitova o va invinge pe Barty in trei seturi.trebuie sa castige meciul cu Bencic pentru a ajunge in semifinale. Cu o victorie, va castiga grupa daca Kvitova o va invinge pe Barty sau va incheia pe locul 2 daca australianca se va impune.trebuie sa o invinga pe Barty. Exista si posibilitatea sa rateze calificarea cu o victorie in trei seturi, in cazul in care Bertens o invinge pe B encic in trei seturi.C.S.