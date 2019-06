WTA a anuntat clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Ziare.

In urma rezultatelor dini ultima saptamana, Ashleigh Barty s-a distanta si mai mult in fruntea acestui clasament.In schimb, Simona Halep ramane pe locul 8, la mare distanta de prima pozitie. Mihaela Buzarnescu nu este inclusa in top 100, in timp ce Sorana Cirstea Irina Begu si Mihaela Niculescu au si ele sanse practic nule de calificare.1 (1) . Ashleigh Barty (Australia) 4.645 puncte2 (2) . Petra Kvitova (Cehia) 3.5253 (3) . Karolina Pliskova (Cehia) 3.4564 (4) . Naomi Osaka (Japonia) 3.1465 (5) . Kiki Bertens (Olanda) 2.9616 (6) . Belinda Bencic (Elvetia) 2.5997 (7) . Marketa Vondrousova (Cehia) 2.3508 (8) . Simona Halep 2.3279 (9) . Johanna Konta (Marea Britanie) 1.96310 (10) . Bianca Andreescu (Canada) 1.827.................................................................70 (68) . Sorana Cirstea 47390 (86) . Irina-Camelia Begu 41591 (121) . Monica Niculescu 415La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in luna octombrie va avea loc in China, la Shenzhen.C.S.