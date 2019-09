WTA a confirmat numele primei jucatoare calificate la Turneul Campioanelor

Ziare.

WTA a informat ca australianca Ashleigh Barty este calificata matematic la competitia din China."A fost un obiectiv inca de la inceputul anului sa ma calific la Turneul Campioanelor. Sunt mandra de munca echipei mele si de felul in care am ajuns in acest punct. E o onoare sa fiu printre cele opt jucatoare", a afirmat Barty.La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in China, la Shenzhen.27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor 2019.Editia de anul trecut, la care Simona Halep n-a putut participa din cauza unei accidentari, a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.C.S.