WTA, criticata vehement de o fosta campioana de Grand Slam

Marion Bartoli spune ca i se pare complet nejustificata decizia luata de WTA, care ar urma sa afecteze tenisul feminin."Nu mi se pare o decizie corecta sa atribui Chinei aceasta competitie in urmatorii zece ani. Orele de disputare ale meciurilor vor fi proaste atat pentru SUA cat si pentru Europa. In plus, nu cred ca tenisul feminin va atrage multi fani in China. Acolo doar Federer si Nadal umplu arenele.In tenisul masculin banii nu sunt pe primul loc, ci jocul. In schimb, la fete e diferit. Cum vor obtine ei atentia, cum vor umple arenele daca Serena nu vine? Trebuie sa vezi pe termen lung!", a spus Marion Bartoli, conform GoTennis WTA a anuntat, in ianuarie 2018, ca Shenzhen a fost ales drept viitorul oras-gazda pentru competitia de final de an din tenisul feminin.In cursa pentru organizarea Turneului Campioanelor s-au aflat orasele Shenzhen, Singapore, Sankt Petersburg si Manchester.Infiintat in 1972, Turneul Campioanelor a avut mai multe locatii in ultimii ani. S-au disputat editii anuale la Boca Raton, Los Angeles, New York, Oakland, Munchen, Madrid, Doha , Istanbul si Singapore.C.S.