Ashleigh Barty, de neoprit la Wimbledon

Liderul WTA a trecut fara probleme de belgianca Alison Van Uytvanck, aflata pe locul 58 in ierarhia WTA.6-1, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Ashleigh Barty si Alison Van Uytvanck.In runda precedenta, tenismena de la Antipozi a trecut la fel de usor de Shuai Zheng, cu 6-4, 6-2.Mai departe, in turul trei, campioana de la Roland Garros se va infrunta cu castigatoarea partidei dintre Harriet Dart si Beatriz Haddad Maia.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.