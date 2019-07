Cori Gauff scrie istorie la Wimbledon: S-ar putea duela cu Simona Halep in optimi

Ziare.

Tanara jucatoare americana a reusit sa se califice in turul 3 de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Magdalena Rybarikova, cu 6-3, 6-3.Din 1991 incoace nicio jucatoare in varsta de 15 ani nu a mai reusit sa se califice in turul 3 la Wimbledon. Ultima a fost Jennifer Capriati.Gauff nu a pierdut niciun set la Wimbledon si este considerata viitoarea stea a tenisului feminin.Ea se va duela in turul 3 cu slovena Polona Hercog, iar in optimile de finala ar putea da peste Simona Halep "Sunt socata, nu-mi vine sa cred ca inca sunt un turneu. Nu am de gand sa ma opresc, vreau sa castig Wimbledon", a spus Gauff dupa calificarea in turul 3.C.S.