Duel special la Wimbledon. Venus Williams va intalni in runda inaugurala o tenismena cu..24 de ani mai tanara

Ziare.

com

Una dintre legendele tenisului mondial feminin, Venus Williams, de 5 ori campioana pe iarba londoneza va intalni in runda inaugurala la Wimbledon o tanara sportiva de doar 15 ani si 122 de zile.Este vorba despre cea mai tanara tenismena care a reusit sa patrunda pe tablou la Londra, tanara americanca Coco Gauff, care in ultimul tur de calificari a trecut fulgerator de belgianca Greet Minnen, scor 6-1, 6-1.Gauff nici macar nu era nascuta in momentul in care Venus, aflata in mare voga si forma atunci, avea deja in palmares 4 titluri de Mare Slem!Venus a triumfat la Wimbledon ultima data in 2008, cand viitoarea sa adversara avea doar 4 ani.Coco Gauff s-a nascut in Georgia, provine dintr-o familie de sportivi, cu mama atleta si tata baschetbalist, iar la 13 ani doar, a devenit cea mai tanara tenismena care face finala la US Open, in turneul dedicat junioarelor. Peste un an doar, castiga Roland Garros la acelasi nivel de varsta.La 15 ani, multi ii prevad un viitor stralucitor, chiar antrenorul Serenei Williams Patrick Mouratoglou spunand despre ea ca are calitati si un talent unice.In prezent, tanara americana este pe 301 WTA , insa are tot timpul sa urce fulminant in aceasta ierarhie mondiala.Mai trebuie spus ca daca, printr-o minune, e drept, va triumfa la Wimbledon, va bate un record care dateaza de peste 100 de ani pe iarba de pe All England Club. In 1887, Charlotte "Lottie" Dod castiga trofeul la o varsta de 15 ani si 285 de zile, fiind si pana azi cea mai tanara castigatoare de Wimbledon.Partida dintre cele doua sportive din SUA este programata luni.Toate evenimentele importante de la aceasta editie de Wimbledon vor fi relatate in extenso pe Ziare.com.