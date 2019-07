Karolina Pliskova face o demonstratie de forta in turul doi de la Wimbledon

Ziare.

com

Tenismena din Cehia a invins-o in runda a doua pe Monica Puig, in doua seturi, cu 6-0, 6-4.De doar o ora a avut nevoie favorita numarul 3 pentru a se impune in fata jucatoarei din Puerto Rico, aflata pe locul 52 in ierarhia WTA.23 de lovituri castigatoare si doar sase erori nefortate a inregistrat Pliskova in cele 60 de minute de joc.In runda urmatoare, Pliskova o va intalni pe Su-Wei Hsieh, care l-a editia trecuta a Wimbledonului a eliminat-o in aceasta runda pe Simona Halep.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.