Martina Navratilova, revoltata din cauza organizatorilor de la Wimbledon

Organizatorii au realizat un clip pentru a aminti ca mai sunt mai putin de 3 saptamani pana la startul turneului, iar in el au fost incluse imagini cu jucatori care au scris istorie.Fred Perry, Althea Gibson, Bjorn Borg, Boris Becker, Steffi Graf, Pete Sampras, Roger Federer Serena Williams si Novak Djokovici au fost inclusi in acest clip, insa Martina Navratilova a lipsit.Iritata de acest lucru, fosta mare tenismena a publicat un mesaj sec pe contul personal de Twitter : "Cred ca trebuia sa castig turneul de 10 ori ca sa ma includa si pe mine", a spus Navratilova.Turneul de la Wimbledon va incepe pe 1 iulie, iar cele mai importante evenimente vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.