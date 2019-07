Mats Wilander si-a ales favorita la castigarea Wimbledon 2019: Este cea mai buna jucatoare din lume

Ziare.

Legendarul tenismen considera ca Ashleigh Barty este jucatoarea cu cele mai mari sanse sa castige turneul."In trecut, surorile Williams aveau o forta ofensiva incredibila, iar celelalte jucatoare nu aveau abilitatile defensive pentru a se apara cum trebuie. Acum lucrurile s-au schimbat. Ash Barty este o jucatoare care se apara foarte bine, dar care si ataca la fel de bine. Tenisul feminin a devenit mult mai complicat.Ash Barty este buna la toate capitolele. Eu cred ca va mai castiga inca 5 sau 6 trofee de Grand Slam. Este cea mai buna jucatoare din lume in momentul de fata. Pentru mine, Ash Barty este favorita, dar nu trebuie sa o excludem si pe Serena Williams ", a afirmat Mats Wilander la EuroSport.Ashleigh Barty vine dupa o perioada excelenta, in care a castigat Roland Garros si a urcat pe primul loc in clasament.Ea s-a calificat in turul 3 cu doua victorii obtinute fara emotii.C.S.