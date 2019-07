Momente dramatice la Wimbledon: A izbucnit in plans si a abandonat dupa ce a avut o minge de meci

Ziare.

La scorul de 7-5, 5-5 in favoarea ei, tenismena din Rusia s-a accidentat la genunchiul stang, la care a avut trei operatii!Cu un game inainte, Gasparyan irosise o minge de meci pe serviciul favoritei numarul 8.Dupa ce a primit ingrijiri medicale, Gasparyan, cu ochii in lacrimi, a incercat sa continue meciul, dar a mai rezistat doar un game, abandonand apoi la scorul de 7-5, 5-6.In runda urmatoare, Elina Svitolina o va intalni pe grecoaica Maria Sakkari.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.