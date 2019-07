Nemultumiri la Wimbledon: Ce problema au depistat mai multe tensimene de top

Ziare.

Iarba de la Wimbledon le-a dat mari batai de cap jucatoarelor, care acuza ca suprafata este foarte lenta."Iarba este foarte inalta si asta face ca mingea sa nu sara foarte mult", s-a plans Karolina Pliskova dupa primul meci de la Wimbledon.O parere similara a avut si Mihaela Buzarnescu . "Iarba nu a fost tunsa ca de obicei, iar terenurile sunt foarte lente", a remarcat sportiva noastra.In schimb, Caroline Wozniacki spune ca lucrurile sunt si mai grave pe terenul cu numarul doi."Terenul cu numarul doi este mult mai lent in comparatie cu ce se intampla pe celelalte arene. Asta are o mare influenta in jocul nostru. Nu este confortabil sa joci la un Grand Slam in conditii diferite", s-a plans Wozniacki.C.S.