Nick Kyrgios, reactii dure dupa meciul cu Rafa Nadal de la Wimbledon

Kyrgios l-a atacat pe Nadal constant in ultimele luni, dar tenismenul iberic a raspuns cu clasa, doar pe teren, cu o victorie la Wimbledon.Nadal s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3), dupa un meci foarte tensionat, in care Kyrgios chiar a incercat de doua ori sa-l loveasca cu mingea intentionat.La conferinta de presa, australianul a afirmat ca nu vrea sa-si ceara scuze pentru comportamentul sau deoarece nu vede niciun motiv."De ce sa-mi cer scuze?! Nu l-am lovit, mingea a lovit racheta! De ce sa-mi cer scuze? Am castigat punctul! Si ce daca nu parea fericit Rafa? Nu-mi pasa! De ce sa-mi cer scuze? Pe bune, cate Slamuri a castigat? Cati bani are in banca? Cred ca poate primi o minge in piept, frate! N-am de gand sa-i cer scuze vreodata pentru asta! Da, asta am urmarit! Am vrut sa-l lovesc direct in piept! Insa are reactii rapide si a parat cu racheta", a spus Kyrgios la conferinta de presa.Apoi, Kyrgios a criticat in termeni duri si arbitrajul, spunand ca Rafa Nadal a fost favorizat."Arbitrul a fost oribil! Oribil! Eu serveam, imi faceam rutina, iar Rafa a zis stop. Regula spune sa joci la viteza celui care serveste. De ce trebuia sa astept eu mereu sa-si faca el rutina? M-am enervat pe arbitru! A fost oribil! Arbitrul a gestionat meciul urat", a adaugat Kyrgios.C.S.