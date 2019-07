Organizatorii de la Wimbledon au amendat drastic un jucator pentru noncombat

Ziare.

Tomic (nr.96 mondial) a cedat in doar 58 de minute in fata francezului Jo-Wilfried Tsonga, marti (6-2, 6-1, 6-4)."Conform opiniei arbitrului-judecator, performanta lui Bernard Tomic la un meci din primul tur nu s-a ridicat la inaltimea standardelor profesionale asteptate. In consecinta, o amenda in valoare maxima de 45.000 lire sterline i-a fost aplicata", se arata intr-un comunicat al organizatorilor turneului.