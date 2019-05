Organizatorii de la Wimbledon vin cu o veste proasta pentru tenisul romanesc

Ziare.

Pentru prima data dupa multi ani, Romania va avea doar trei jucatoare primite pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam. Este vorba despre Simona Halep Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea In schimb, Irina Begu este marea perdanta, fiind nevoita sa joace in calificari la un Grand Slam pentru prima data in ultimii cinci ani.In aceeasi situatie se mai afla si Ana Bogdan si Monica Niculescu . De altfel, Ana Bogdan este inscrisa in calificari si la Roland Garros, in timp ce Niculescu absenteaza de la Paris din cauza unei accidentari.Turneul de la Wimbledon va avea loc intre 1 si 14 iulie.C.S.