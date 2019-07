Patru tenismene romane joaca marti la Wimbledon: Iata programul

Ziare.

com

Organizatorii All England Club au anuntat programul zilei a doua, iar tenismenele romane vor evolua astfel:Monica Niculescu vs Andrea Petkovic, de la ora 13:10, pe terenul numarul 16Sorana Cirstea vs Amanda Anisimova, in jurul orei 15:00, pe terenul numarul 17Elena Gabriela Ruse vs Julia Goerges, in jurul orei 17:00, pe terenul numarul 17Ana Bogdan vs Johanna Konta, in jurul orei 17:00, pe terenul numarul 1Toate meciurile vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1-14 iulie.I.G.